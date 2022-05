FC Bayern: Niklas Süle wollte nicht in Kader gegen VfL Wolfsburg

Ursprünglich sei es der Plan gewesen, den 20-Mann-Kader für den 34. Spieltag mit Spielern zu füllen, die auch in der kommenden Saison noch für den deutschen Rekordmeister aktiv sind, erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach. Entsprechend war Süle nicht vorgesehen, was ihm auch so kommuniziert wurde.