FC Bayern: Robert Lewandowski spricht von "letztem Spiel"

Die Bayern beenden die Saison mit der 10. Meisterschaft in Folge, haben mit am Ende 77 Zählern aber so wenig Punkte gesammelt, wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2011/12 wurden die Münchner unter Jupp Heynckes mit 73 Punkten Vize-Meister ehe die bis heute anhaltende Dominanz begann.