FC Bayern: Nübel-Berater Backs mit Klartext nach Neuer-Verlängerung

„Nein, es war kein verschenktes Jahr für Alex“, meint Backs. „Im Gegenteil: Die erste Saison in München war für ihn sehr wichtig, um sich an die Mentalität beim FC Bayern zu gewöhnen. Es war ein großer Schritt aus dem Ruhrgebiet nach München. Alex hat seitdem an viel Selbstvertrauen gewonnen und einen wichtigen Schritt in seiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht.“