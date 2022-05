Bundesliga: Nach Gegenbauer: Hertha-Interimsboss Manske tritt zurück

Manske gab derweil in seiner ersten Ansprache zu, der in der Relegation gerade so geschaffte Klassenerhalt dürfe über den "in einigen Bereichen desolaten Zustand nicht hinwegtäuschen". Hertha habe es "nicht verstanden, die Spirale aus Fehlern und Rückschlägen aufzuhalten". Folglich wolle die Führung, "die Ausrichtung des Klubs auf eine neue Basis stellen" und "eine neue alte Dame schaffen".