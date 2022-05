Michael Zorc: Borussia Dortmund steckt in der Bayern-Falle: Hat der BVB nicht verdient

„Wenn man gegen Bayern Meister werden will - mit dieser herausragenden Generation, mit Neuer, Lewandowski, Müller und mit 285 Millionen mehr Umsatz - dann müssen die Bayern, bildlich gesprochen, ihren Wagen schon auch mal selbst in die Leitplanke setzen“, erklärte Dortmunds scheidender Sportdirektor Michael Zorc in der Süddeutschen Zeitung.