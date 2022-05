RB Leipzig: Oliver Mintzlaff kritisiert den SC Freiburg - und äußert sich zur Kritik an RB

SPORT1-Experte Stefan Effenberg lobte die sportliche Leistung Leipzigs im Doppelpass, äußerte jedoch auch Zweifel in Bezug auf die Identifikation der Fans mit dem Klub: „Wir bewundern zu Recht, wie Leipzig Fußball spielt. Aber wenn wir sehen, was die Stimmung und Fan-Identifikation angeht in Dortmund, Schalke oder auch in Kaiserslautern in der 3. Liga: Das ist ein Thema, das kriegst du eben nicht gekauft.“