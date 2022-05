Serienmeister in Europas Top-5-Ligen und wann ihre Dominanz einbrach mit Juventus, Lyon, PSG, ManUnited und BFC Dynamo

In Spanien dominieren Real Madrid und der FC Barcelona zwar die Liga, in der Regel aber in schöner Abwechslung. Während die Königlichen fünf Mal hintereinander Meister (1961-1965 und 1986-1990) wurden, schafften es die Katalanen „nur“ zu vier Titeln am Stück (1991 bis 1994) (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)