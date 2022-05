Uli Hoeneß wollte ihn: Rudi Völler erklärt, warum er nie zum FC Bayern ging

„Ich war dann schon viele Jahre bei Leverkusen. Und wenn man in einer verantwortungsvollen Position ist, dann liebt man diesen Klub ja auch am Ende des Tages“, sagte Völler, der sein Amt bei Bayer Leverkusen nach 24 Jahren in Kürze aufgeben wird. Wie einst Hoeneß geht auch er in den Aufsichtsrat.