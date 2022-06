Bochum nur mit Remis im zweiten Test

Monheim am Rhein (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat in seinem zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung den Sieg verpasst. Die Mannschaft von Thomas Reis kam am Mittwoch gegen den Oberligisten 1. FC Monheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Den frühen Führungstreffer der Gastgeber konterte Stürmer Silvere Ganvoula in der 25. Spielminute.