Bundesliga, BVB: Gregor Kobel von Borussia Dortmund über Titelchancen und Abgang von Erling Haaland

Mit der Sport Bild sprach der 24-Jährige über Titelchancen in der kommenden Spielzeit, die Neuzugänge und den Abgang von Superstar Erling Haaland. Des Weiteren geht der in Zürich geborene Torhüter auf das Aus von Ex-Coach Marco Rose und ein mögliches Karriereende in Dortmund ein.