Bundesliga: Christian Wörns über seine Aufgabe, Edin Terzic und die neue DFB-Akademie.

Wörns: Wir haben in allen Jahrgängen gute Spieler zur Verfügung, die talentiert und mit einer guten Mentalität ausgestattet sind. Trotzdem haben wir in der absoluten Spitze zu wenig Auswahl, da wollen wir in den kommenden Jahren wieder mehr Talente hinführen. Dazu möchten wir wieder mehr die Basics in den Vordergrund stellen. Intensität, Widerstandsfähigkeit und Athletik sind weitere wichtige Parameter, die gemeinsam angegangen werden.