Bundesliga: DFL gibt Spielplan 2022/23 bekannt - WM in Katar macht Planung kompliziert

Der nationale Spielplan muss auch mit den Rahmenterminkalendern der UEFA und FIFA abgestimmt werden. Dementsprechend sollen Vereine, die am Dienstag in der Champions League aktiv sind, nicht am vorherigen Sonntag in der Bundesliga auf dem Rasen stehen. Dasselbe gilt auch für die Europa League und Conference League. Teams, die dort am Donnerstag im Einsatz sind, sollen nach Möglichkeit nicht am folgenden Samstag spielen.