FC Bayern: Robert Lewandowski provoziert Wechsel zum FC Barcelona - das sagen die Fans dazu

Es ist an der Zeit, den Machtansprüchen dieser Spieler Einhalt zu gebieten und ein Exempel zu statuieren. Unser Verein sollte besonnen agieren, aber der Fußballwelt zeigen, dass kein Spieler über dem Verein steht. Die Meinung unserer Mitglieder ist eindeutig: Sein Ruf ist dahin, er ist zur Persona non grata geworden und schadet sich gerade selbst am meisten. Nur, dass ihn das leider überhaupt nicht interessiert ...“