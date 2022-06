Goretzka-Förderer: Das hätte auch meine Mutter geschafft

In seiner Profi-Debüt-Saison 2012/13 kam er bereits als 17-Jähriger in 32 Zweitligaspielen für Bochum sofort auf vier Treffer und fünf Vorlagen. Schalke 04 überwies im darauffolgenden Sommer 3,25 Millionen Euro für den Box-to-Box-Player mit der tollen Schusstechnik. SPORT1 Bundesliga Classics: Historische Momente der Bundesliga im Video - in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App