Große Chance für Bayern-Talent: Das hat Julian Nagelsmann mit Gabriel Vidovic vor

Keine schnelle Entscheidung bei Vidovic in Sicht! Sollte Nagelsmann dem Youngster Einsätze in Aussicht stellen können, ist ein Verbleib in München nicht ausgeschlossen. Aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz in der Bayern-Offensive erscheint eine mindestens einjährige Leihe – wie bereits im April berichtet – aber realistischer.