FC Bayern: Matthäus schwärmt von Sadio Mané

„Mané ist ein Ausnahme- und Unterschied-Spieler. Er hat mit Liverpool Tore und Assists in einer Art und Weise und in einer Regelmäßigkeit geliefert, wie dies nur wenig andere Spieler auf der Welt in den vergangenen Jahren geschafft haben“, schrieb der 61-Jährige in einer Kolumne bei Sky. (HINTERGRUND: Warum Mané eine Verletzung verheimlichte)