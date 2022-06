Matthias Ginter spricht über Gladbach-Ende und will Karriere in Freiburg beenden

Beim neuen Arbeitgeber will sich Ginter für die Weltmeisterschaft in Katar empfehlen. Zuletzt war Abwehrspieler nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert worden. Mitte 14. November des vergangenen Jahres, beim 4:1-Erfolg in Armenien, stand er das letzte Mal für das DFB-Team auf dem Rasen.