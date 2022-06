FC Augsburg holt offenbar BVB-Coach Enrico Maaßen als Weinzierl-Nachfolger

Nach übereinstimmenden Medienberichten einigte sich der FCA mündlich mit Borussia Dortmund über einen Wechsel des 38-Jährigen, der beim BVB die U23 betreute. Er hatte die Mannschaft in der Saison 2020/21 in der Regionalliga West zum Aufstieg geführt und landete mit dem Aufsteiger in der abgelaufenen Drittliga-Saison auf Platz 9.