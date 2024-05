BVB-Star Hummels spricht über Zukunft und verrückte Anfragen

Doch wie plant Hummels selbst? Nach seinem überragenden Auftritt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zuhause gegen PSG (1:0) , der ihm die Auszeichnung des „Man of the Match“ einbrachte, gab er bereits erste Hinweise.

Hummels vor BVB-Abschied?

Nachdem es im Gespräch um die baltischen Staaten gegangen war, in denen Hummels laut eigener Aussage noch nicht auswärts gespielt hat, sagte der BVB-Star : „Dafür hätte ich ein paar mehr Euroleague- und Conference-League-Jahre in meiner Karriere hinlegen müssen.“

Kurze Zeit später gab er aber zu: „Also es gibt tatsächlich ein paar Vereine, die ich geil finde, die vor allem in Italien und Spanien spielen und nicht Top drei oder Top vier sind, sondern ein bisschen weiter drunter.“ Die Klubs wollte Hummels zwar nicht nennen, erzählte aber, worauf es ihm bei einem Verein ankomme: „Da geht es dann so ein bisschen um das Gesamtkonstrukt daraus, wie die Fußball spielen, Fanbase, wie ist das Stadion da, hat man da geile Stimmung? Es soll ja auch Sinn machen, wenn man nochmal woanders hingehen sollte“, gab er zu bedenken.

Hummels über „nette Küstenstädtchen in Spanien oder Italien“

Auch das Leben in der jeweiligen Stadt spiele für ihn eine Rolle. „Da gibt es schon ein, zwei nette Küstenstädtchen in Spanien oder Italien, wo das Ganze ganz gut zusammenpasst“, verriet er - und plauderte eine Anekdote aus, die noch nicht allzu lange in der Vergangenheit liegt: „Ich habe mal einem Verein ausrichten lassen, dass ich den Verein cool finde und dass es eben so eine Möglichkeit wäre, über die man nachdenken könnte.“ Dies sei in den vergangenen 15 Monaten gewesen.