Otto Addo über Aufgaben bei Borussia Dortmund & Rassismus-Probleme im Fußball

Und weiter: „Wir sind gerade dabei, uns mit Patrick Owomoyela, Gerald Asamoah, Sahr Senesie (Anm. d. Red.: Halbbruder und Berater von Antonio Rüdiger) zu organisieren und wollen flächendeckender als Gesprächspartner agieren. Das fehlt uns Afro-Deutschen in Deutschland: Dass wir ein Sprachrohr haben, dass gerade die Spieler in den unteren Ligen, die das erleben, jemanden haben, an den sie sich wenden können. Ich weiß, dass der DFB aktiv ist, aber nicht so, wie wir uns das wünschen. Es ist deshalb an der Zeit, dass wir uns selber organisieren, uns formieren und Flagge zeigen.“