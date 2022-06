Robert Lewandowski beim FC Bayern: Das Erbe von Gerd Müller nicht verdient! | Kommentar

Lewandowski dramatisierte seine Sprache sofort, er macht das ganz bewusst. Er wolle seinen Abgang beim Rekordmeister beschleunigen, sagte er am Abend: In ihm sei „etwas gestorben“, genau deswegen würde er in diesem Sommer Bayern München verlassen - es gebe keinen Weg zurück. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)