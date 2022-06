VfL Wolfsburg: Niko Kovac will mit neuem Team Titel gewinnen

Titel zu gewinnen, so Kovac, sei „mit keiner Mannschaft einfach“. Doch im Fußball sei „alles möglich, wenn man alles dafür tut und daran glaubt“. In Wolfsburg wolle man künftig fördern und fordern. „Wir von unserer Seite, von Klubseite und von Trainerseite, wollen Titel holen. Ob es möglich ist, werden wir am Ende der Saison hoffentlich wieder besprechen“, sagte Kovac, der bis Januar den französischen Erstligisten AS Monaco trainiert hatte. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)