Bayern-Präsident Herbert Hainer spricht im Doppelpass über Salihamidzic-Zukunft

… die „Bullshit“-Aussagen von Lewandowski: „Ich verstehe es überhaupt ist. Robert war der, der das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er sich vorstellen kann, den FC Bayern zu verlassen, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hatte. Nach einigen Wochen hat er dann das bekommen, was er wollte. Wir haben in der Zwischenzeit adäquaten Ersatz bekommen und auch eine ordentliche Menge an Geld bekommen, die wir in die Zukunft investieren können. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Robert jetzt nochmal nachtritt. Wir alle sollen uns jetzt auf Fußball konzentrieren und dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Jeder hat bekommen, was er wollte.“