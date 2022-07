Beim FC Bayern aussortiert: Startet der neue Edin Dzeko beim VfL Wolfsburg durch?

Stattdessen sorgte der Teenager in den DFB-Nachwuchsteams für Furore. 15 Treffer in 16 Länderspielen bei der U-17-Nationalmannschaft, davon alleine zwölf in der EM-Qualifikation, riefen europäische Spitzenvereine wie Ajax Amsterdam, Juventus Turin, den FC Chelsea oder Manchester City auf den Plan.