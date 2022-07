Bundesliga: Bochum verpflichtet ukrainischen Nationalspieler

Der Ukrainer flog am Sonntag gleich mit ins Trainingslager in Gais in Südtirol. Dagegen fehlte Neuzugang Jacek Goralski. Der Pole muss sich nach Angaben des Klubs einem operativen Eingriff am Auge unterziehen. Auch die Jungprofis Moritz Römling und Luis Hartwig saßen nicht im Flieger, sie sind für Vertragsverhandlungen freigestellt und sollen verliehen werden.