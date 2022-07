BVB-Schock bei Sébastien Haller - so plant Terzic mit Doppelspitze und Reus

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 32 geht es vor allem darum, wie der BVB nun auf den Ausfall von Sébastien Haller reagieren will. Wird noch ein Stürmer kommen? Wer steht überhaupt auf der Liste? Wann wird entschieden? Wie lässt Edin Terzic beim Pokalauftakt in München spielen? Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.