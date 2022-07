BVB-Zugang Haller von Bellingham schwer beeindruckt: "Verrückter Spieler"

„Jude Bellingham ist einfach ein verrückter Spieler. In seinem Alter diese Fähigkeiten auf dem Platz zu besitzen: Jeder weiß, dass er es weit bringen wird“, sagte der ivorische Nationalspieler am Sonntag im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. (Bericht: Hummels wütet im BVB-Training)