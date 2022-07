FC Bayern, FC Liverpool, Manchester City: Testspiel-Kracher auf SPORT1 im Free-TV

Nach der Team-Vorstellung in der Allianz Arena werden die neuen Stars erstmals in den USA bei der Audi Summer Tour groß aufspielen: Der FC Bayern misst sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Juli, mit D.C. United, SPORT1 zeigt das Match relive am Donnerstag, 21. Juli, ab 20:15 Uhr. Austragungsort ist das Audi Field in der amerikanischen Hauptstadt Washington.