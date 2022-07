FC Bayern: Pressekonferenz live mit Julian Nagelsmann und Alphonso Davies

Dort wird der deutsche Rekordmeister zwei Testspiele absolvieren. Ehe es am Samstag, 23. Juli (1 Uhr) zum Kracher gegen Manchester City kommt, steht am Donnerstag die Partei gegen D.C. United an (1.30 Uhr MEZ - ab 20.00 Uhr im Relive bei SPORT1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)