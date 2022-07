Kevin Trapp: Verliert die Eintracht ihren Final-Helden? Top-Klubs zeigen Interesse

Ob Sportvorstand Markus Krösche den bis 2024 laufenden Vertrag verlängern kann, ist zwar weiterhin völlig offen. Trapp kann sich Zeit lassen und die Entwicklung ansehen. Zuletzt sagte er zu seiner Zukunft in der Welt am Sonntag: „So gut, wie ich mich derzeit fühle, kann ich mir nicht vorstellen, in zwei Jahren mit dem Fußballspielen aufzuhören. Vor allem nicht, wenn sich der Verein weiter so entwickelt und wir weiter erfolgreich sind.“