Sadio Mané: Schock-Bericht über FC Bayern-Star! Mané wollte bei Afrika Cup Leben aufs Spiel setzen

Der Bayern-Spieler, der am Freitag das Training an der Säbener Straße aufnimmt, schilderte dramatische Szenen. „Es war gegen ein oder zwei Uhr in der Nacht, alle hatten Panik und ich sagte: ‚Trainer, ich weiß, dass selbst du Angst hast. Schreib einfach einen Brief, in dem steht, dass ich freiwillig gespielt habe - für den Fall, dass ich sterbe oder was auch immer passiert.‘ Alle waren angespannt.“