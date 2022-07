Supercup - RB Leipzig in der Einzelkritik: Laimer erwischt gebrauchten Abend

CHRISTOPHER NKUNKU: Vor seiner Vertragsverlängerung in Leipzig war der Stürmer Gegenstand zahlreicher Wechselgerüchte. Gegen die Münchner bewies er, warum er bei vielen Klubs im Notizbuch steht. In der achten Minute luchste er dem herauseilenden Manuel Neuer den Ball ab, brachte die folgende Flanke dann aber nicht in den Strafraum. Er zeigte aber auch Schwächen. Vor dem 0:3 ließ er sich viel zu leicht von Musiala ausspielen. In Hälfte zwei wurde er aber wieder besser. In der 72. Minute zeigte er ein starkes Solo, scheiterte mit seinem Schuss aber an Davies. Die Chance per Elfmeter auf 2:4 zu verkürzen nutzte er souverän. SPORT1-Note: 2,5