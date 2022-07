Supercup: Stimmen zu Bayern-Sieg gegen RB Leipzig - "Pfeile kommen von überall"

Musiala immer in der Startelf? „Das liegt natürlich viel an ihm. Wenn er so spielt wie heute, ist er nicht wegzudenken. Wir haben viele gute Spieler. Jeder ist gezwungen, immer zu liefern. Er hat eine herausragende Vorbereitung gespielt, sehr fleißig. Er hat auch in der defensiven Verlässlichkeit zugelegt, das war meine Hausaufgabe.“