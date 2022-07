BVB reagiert auf Haller-Schock: Stürmer nominiert! Dortmund-Trainer Terzic bestürzt

U23-Stürmer Bradley Fink wurde von Edin Terzic nachnominiert und ist bereits am Dienstag im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz angekommen. „Ihr müsst euch ein wenig gedulden“, sagte der BVB-Trainer in einer Medienrunde, „Bradley ist gerade zum Essen mit der Mannschaft und wird in den nächsten Tagen hier trainieren.“ (Haller meldet sich nach Tumor-Diagnose zu Wort)