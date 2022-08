Adrian Fein verlässt den FC Bayern - Eigengewächs geht nach 16 Jahren endgültig

„Adrian Fein ist in jungen Jahren zu uns gekommen und wurde auf dem FC Bayern Campus zum Profi ausgebildet. Er hat in den letzten Jahren als Leihspieler bei PSV Eindhoven oder dem Hamburger SV wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere“, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“