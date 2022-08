Anthony Modeste verrät: Er sprach vor BVB-Wechsel mit Moukoko

Modeste könnte beim BVB am Freitag im Spiel beim SC Freiburg (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Dortmund, Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) direkt in der Startelf stehen. „Er ist voll im Saft. Er macht einen gesunden, sehr fitten und hungrigen Eindruck. Daher ist er eine sehr gute Option für Freitag“, sagte Trainer Edin Terzic am Mittwoch.