Anton Stach zur WM? "Würde super gerne dabei sein" - Shootingstar des DFB über WM-Hoffnung, Karriere-Alternativen & Kritik | SPORT1-Interview

Stach: Es war erst meine erste Saison in der Bundesliga. Ich denke deshalb, dass ich noch super viel lernen kann. Ich lerne in jedem Spiel dazu. Mir ist es einfach sehr wichtig, Erfahrungen zu sammeln. Bei mir geht es darum, meine Dynamik, Intensität und Griffigkeit auf den Platz zu bringen, was im Spiel gegen Union nicht optimal geklappt hat. Und darum, es dem Gegner schwerzumachen und unser Spiel durch meine Stärken zu fördern. Egal, ob das durch Pässe, Dribblings oder Torabschlüsse passiert. In all diesen Bereichen kann ich mich noch verbessern. Vor allem beim Spiel mit und gegen den Ball, sowie beim Kopfballspiel. Da ist noch einiges zu tun!