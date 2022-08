Bayern-Dominanz: Diesen Fehler hat die Bundesliga vor zwölf Jahren gemacht

Bruchhagen: Sie hatten das Olympiastadion, das in den 1970er Jahren ein überragendes Stadion war. Damals finanzierte sich die Bundesliga noch aus Zuschauereinnahmen und Mitgliedsbeiträgen. Die Münchner hatten also ein wettbewerbsfähiges Stadion und sechs Weltmeister von 1974. Das war ein bayerisches Produkt: Maier, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Hoeneß und Müller. Und daraus haben die Bayern in den folgenden Jahrzehnten durch sehr gute Arbeit auch ihren Wettbewerbsvorteil genutzt. Zu dem dann auch noch die Spreizung der Fernsehgelder kam.