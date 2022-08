Bosse erklären: Das ist die neue Transferpolitik beim FC Bayern!

Nun sind die Bayern mit einem ausgewogenem Kader in die Saison gestartet, bestehend aus erfahrenen Stars und jungen Talenten. Herbert Hainer sieht den Verein für die Zukunft hervorragend aufgestellt: „Wir haben eine junge Mannschaft, die in den kommenden Jahren in dieser Formation zusammenspielen kann. Auch wenn wir die eine oder andere Justierung vornehmen werden, so steht doch das Gerüst.“