Bundesliga: Borussia Mönchengladbach will Max Eberl wohl nur gegen eine Rekordsumme gehen lassen

Wie die Bild-Zeitung berichtet, will der Bundesligist mindestens zehn Millionen Euro für den Ex-Profi einnehmen, der derzeit eine Auszeit nimmt. Noch steht Eberl bis 2026 in Gladbach unter Vertrag. Zuletzt wurde der 48-Jährige immer wieder mit einem Schritt zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)