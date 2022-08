Bundesliga: Dank der Joker: BVB siegt in Freiburg

Borussia Dortmund hat dank seiner Joker das schwere Auswärtsspiel beim SC Freiburg gewonnen. Die eingewechselten Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko und Marius Wolf sorgten für den späten Sieg des BVB in Freiburg, der dank des Treffers von Michael Gregoritsch in der ersten Halbzeit in Führung gegangen war.