Bundesliga heute live: 1. FC Köln - FC Schalke im TV, Stream, Ticker

„Man spürt an allen Ecken und Enden, dass es kribbelt", sagte Trainer Frank Kramer vor dem Auftakt gegen den 1. FC Köln. Der Traditionsklub ist wieder da - nach dem brutalen Absturz und nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit. Und der einstige Dauergast in der Champions League ist bescheiden geworden.