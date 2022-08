Bundesliga heute live: Union Berlin - RB Leipzig im TV, Stream, Ticker

Es sind nicht die einzigen Personalien, die RB beschäftigen. Auch die Gerüchte um Max Eberl als neuen Leipziger Sportdirektor halten den Klub seit Wochen in Atem. Längst wird von einer Einigung mit dem langjährigen Gladbacher Manager berichtet, doch Mintzlaff blockte erst am Dienstag bei einem Talk der Leipziger Volkszeitung wieder ab: „Ich kann all das dementieren, was geschrieben wurde. Ich kann auch dementieren, dass wir eine Einigung mit Max Eberl haben.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)