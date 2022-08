Churlinov verlässt Stuttgart in Richtung England

Darko Churlinov verlässt den VfB Stuttgart endgültig und wechselt zum englischen Zweitligisten FC Burnley. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Churlinov stand seit Sommer 2020 in Stuttgart unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der 22 Jahre alte Nordmazedonier an Schalke 04 ausgeliehen.