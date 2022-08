Eintracht Frankfurt benachteiligt? Krösche und Trapp in Rage!

Thomas Kessler, Lizenzspielerleiter des Effzeh, nahm Petersen in Schutz: „Natürlich gilt der Grundsatz: Genauigkeit vor Schnelligkeit. Doch in einem solchen Hexenkessel einem Schiedsrichter so viele Minuten zur Überprüfung aufzubürden und ihn dann noch rauszuschicken, ist heftig. In dieser Situation will keiner mit ihm tauschen.“