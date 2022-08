FC Bayern: De Ligt als Neuner: Ein Experiment mit Zukunft

Denn: „Matthijs ist unser kopfballstärkster Spieler im Kader. Es gibt wenige Stürmer in Europa, die so kopfballstark sind wie er.“ Bei Real Madrid etwa tauchte unter Zinédine Zidane auch Sergio Ramos hin und wieder im Strafraum auf - gemessen an dessen Kopfballstärke ein probates Mittel.