FC Bayern: Marcel Sabitzer bricht sein Schweigen!

Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison fünf Pflichtspiele absolviert und in allen Partien stand Marcel Sabitzer in der Startformation. Im defensiven Mittelfeld überzeugt der Österreicher, während Leon Goretzka noch verletzt fehlt und Neuzugang Ryan Gravenberch nicht an ihm vorbeikommt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)