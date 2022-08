FC Bayern München: Demichelis mit Anekdoten zu Hoeneß und Oktoberfest - Lob für Nagelsmann und Vidovic

Demichelis weiter: „Jeder hat eines getrunken. Also dachte ich, es auch mal zu probieren. Für euch in Bayern ist Biertrinken ein Stück weit Kultur. Das war für mich anfangs schwer zu verstehen. Als ich zum ersten Mal in München gelandet bin, war es sechs Uhr früh - und ich habe am Flughafen eine ungefähr 70-jährige Dame gesehen, die eine Weißwurst gegessen und ein Bier getrunken hat. Ich konnte das nicht nachvollziehen.“