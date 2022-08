Gladbach-Coach Farke setzt auf "brutale" Ehrlichkeit

Zudem baut Farke auf gesunde Gelassenheit. „Wir alle im Bereich Bundesliga haben oft die Tendenz, uns über bestimmte Dinge in unserem Business zu beschweren: über den Druck, der da ist, über das Privatleben, das man opfern muss, über den Zeitaufwand“, erläuterte er: „Aber ich finde, wir alle führen so ein privilegiertes Leben und erfahren so viel Glück und Bestätigung, da ist es nicht angebracht, sich zu beschweren.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)