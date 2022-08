"Hätte Legendenstatus haben können": Experten sehen Modeste kritisch

Andererseits äußerte Helmes Verständnis für die Motive des 34-Jährigen für einen Abgang, nachdem Köln ihm keine passende Vertragsverlängerung als Spieler angeboten hatte. „Es ist manchmal so, dass der Spieler sich ein bisschen gekränkt fühlt. Toni hat nichts getan, was er nicht machen darf. Er hat immer gesagt, wie schön es in Köln ist, aber er hat auch immer gesagt, dass man reden muss, wenn was reinkommt. Der Verein hat jetzt nichts gemacht und dann kommt Dortmund und gibt ihm die Kohle und die Champions League“, ergänzte der ehemalige deutsche Nationalspieler.